Задержания проходят у Мосгорсуда, где рассматривают дело Навального

Задержания проходят на Краснобогатырской улице у здания Мосгорсуда, где проходит заседание по делу Алексея Навального, передает РИА «Новости».

Также людей задерживают в сквере напротив здания суда. В настоящее время парк оцеплен, там работает конная полиция.

Причина задержаний граждан неизвестна.

На слушании в Мосгорсуде рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный в рамках дела «Ив Роше». Представитель ФСИН запросил отменить условный срок и заменить его на 3 года 6 месяцев в колонии.

УФСИН по Москве в декабре прошлого года подал представление в суд о замене вида наказания Навальному из-за систематических нарушений обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной системе до истечения испытательного срока — 29 декабря 2020 года. По данным федеральной службы исполнения наказаний, Навальный семь раз не явился для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания суда.