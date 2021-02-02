На заседание по делу Навального пришли около 20 сотрудников посольств

В Мосгорсуд прибыли около 20 сотрудников посольств разных стран, где будет рассмотрено представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное по делу о хищениях у компании »Ив Роше», передает ТАСС.

Среди них — представители США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии и Швейцарии. Комментарии дипломаты не дают.

Кроме того, в суде собралось множество журналистов. Сам Навальный в настоящее время находится в зале суда и общается со своими адвокатами.

Ранее сообщалось, что Навального доставили в Мосгорсуд.

УФСИН по Москве в декабре прошлого года подал представление в суд о замене вида наказания Навальному из-за систематических нарушений обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной системе до истечения испытательного срока — 29 декабря 2020 года.

18 июля 2013 г. Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к 5 годам лишения свободы по делу «Кировлеса». 16 октября того же года Кировский областной суд заменил лишение свободы на условный срок.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 годам условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет, несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу.

В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навального на 1 год, до 30 декабря 2020 года.

Таким образом, с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года Навальный имел сразу два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам. Навальный стал, возможно, единственным человеком в России, у которого было два условных срока одновременно.