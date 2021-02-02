В Москве выявили еще 1701 случай заражения COVID-19
Ника Пикекатлет
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В Москве положительный результат на коронавирус получил еще 1701 гражданин. Об этом сообщает оперштаб.
Это является наибольшим количеством, согласно суточной статистике по субъектам и городам России.
При этом число вылечившихся от коронавируса пациентов в городе составило 5 012 человек.
При этом число летальных исходов в столице выросло на 74, до 13 569 умерших.
Днем ранее в оперштабе также рассказали об эпидемиологической ситуации в России.
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