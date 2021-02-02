В Москве выявили еще 1701 случай заражения COVID-19

В Москве положительный результат на коронавирус получил еще 1701 гражданин. Об этом сообщает оперштаб.

Это является наибольшим количеством, согласно суточной статистике по субъектам и городам России.

При этом число вылечившихся от коронавируса пациентов в городе составило 5 012 человек.

При этом число летальных исходов в столице выросло на 74, до 13 569 умерших.

Днем ранее в оперштабе также рассказали об эпидемиологической ситуации в России.