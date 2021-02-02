Москвичи назвали детей Индией, Одиссеем и Люцифером в 2020 году

Москвичи чаще всего называли новорожденных в 2020 году Александром и Софией. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

По данным московского управления ЗАГС, Софией (Софьей) были названы более 2,8 тыс. девочек, а Александром — более 2,5 тыс. мальчиков.

Также в пятерку популярных женских имен вошли Мария (2 220), Анна (2 084), Виктория (1 705) и Полина (1 603). Для мальчиков чаще всего выбирали имена Михаил (2 427), Максим (2 284), Артем (1 827), Марк (1 666) и Иван (1 617). Среди иностранных имен популярными оказались Стефания (424), Роберт (259), Оливия (225), Мелания (110), Стефан (49) и Теодор (46).

Москвичи также давали своим детям древнегреческие имена — Афина, Дионис, Афродита, Одиссей, Искра, Кассиопея.

Кроме того, родители называли новорожденных именами, связанными с известными личностями и географическими обозначениями: Корней, Леонардо, Гарри, Рианна, Рим, Индия, Вена.

Некоторые дети получили такие имена, как Север, Северина, Весна, Океана, Марс, Люций, Люцифер, Оливье.