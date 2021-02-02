Машины иностранных дипломатов заметили у суда, где рассмотрят дело Навального

У Мосгорсуда, куда доставят блогера Алексея Навального во вторник, 2 февраля, заметили автомобили иностранных дипломатов, сообщают «Известия».

По словам журналиста РЕН ТВ, в помещении суда находится много иностранных журналистов и дипломатов, в частности, там присутствуют сотрудники посольств Латвии, Литвы, Польши, Норвегии и Австрии.

Присутствие иностранных дипломатов и публичные призывы западных политиков освободить Навального свидетельствуют о заинтересованности Запада в ситуации вокруг него, отмечает телеканал.