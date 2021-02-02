Власти Москвы рассказали о доле привитых от COVID-19 жителей старше 60 лет

Власти Москвы рассказали о проходящей кампании по вакцинации населения от коронавируса в столице. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что среди горожан старше 60 лет привитыми числятся свыше 50%.

По ее словам, вакцинированными стали почти 175 тыс. жителей Москвы старше 60 лет.

«Важность вакцинации от коронавируса для горожан старшего возраста нельзя недооценивать. Эта категория граждан находится в группе риска, и для них заболеть COVID-19 особенно опасно», — сказала Ракова.

При этом она отметила, что эта категория граждан осознает риски и активно принимает участие в кампании по вакцинации.

Ранее запись на вакцинацию от COVID-19 открылась на портале Госуслуг.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 103,9 млн заболевших, свыше 73,7 млн человек выздоровели, а более 2,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».