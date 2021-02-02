Направляющийся в Ростов-на-Дону самолет вернулся в аэропорт вылета
Анна Светлова
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Пассажирский самолет, направляющийся из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета утром во вторник, 2 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Стригино».
Отмечается, что воздушное судно было развернуто по решению командира. На борту самолета находились 95 пассажиров и 6 членов экипажа.
Причина возвращения лайнера в аэропорт вылета не называется.
По данным пресс-службы, сейчас аэропорт работает без ограничений по выполнению взлетно-посадочных операций.
Ранее сообщалось, что неизвестные выпустили сигнальную ракету в садившийся самолет в Тюмени.
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