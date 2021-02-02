МЧС объявило на Камчатке штормовое предупреждение

В Алеутском муниципальном округе (Камчатский край) ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. Соответствующая информация размещена на сайте ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что явление сохранится до четверга, 4 февраля.

По данным ведомства, расположенному на берегу населенному пункту угрозы нет. Однако судоходным компаниям, чьи суда могут быть в указанном районе Тихого океана, необходимо принять меры повышенной предосторожности.

В понедельник, 1 февраля, МЧС объявило штормовое предупреждение на Чукотке.