В Москве во вторник ожидается до -6°С

В Москве во вторник, 2 февраля, ожидается погода без осадков и переменная облачность, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в Москве составит до -6°С, в Подмосковье — до -9°С. Ночью в столице термометры покажут до -11°С, по области — до -14°С.

Ночью в Московском регионе возможны небольшой снег и гололедица.

Скорость ветра не превысит 6 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.

Ранее метеорологи предупредили, что на центральную Россию надвигаются 20-градусные морозы.