Число вакцинированных в США превысило выявленные случаи COVID-19

Число американцев, получивших вакцину против коронавируса, превысило число тех, у кого вирус был обнаружен, переает Bloomberg Vaccine Tracker.

По состоянию на 1 февраля 26,5 млн американцев получили одну или обе дозы противовирусной вакцины. При этом с начала пандемии в стране зарегистрировано 26,2 млн случаев заражения COVID-19.

Также сообщается, что среднее число новых случаев заболевания за семь дней снижалось почти каждый день с момента достижения пика 8 января.

В США январские показатели госпитализации и смертности из-за COVID-19 стали рекордными. Были госпитализированы 120 тысяч человек, скончались — 95 тысяч.