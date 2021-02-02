ВШЭ расторгла договор с преподавателем после ареста из-за протестов

НИУ ВШЭ расторг договор с преподавателем Анной Велликок, которую арестовали за репост видеообращения блогера Алексея Навального перед несанкционированными акциями 23 января. Об этом пишет издание HSE Press со ссылкой на пресс-службу университета.

Там заявили, что из-за ареста Велликок не сможет вовремя провести свои занятия, а перенести занятия невозможно из-за «интенсивности учебного плана».

В вузе также рассказали, что Велликок не была штатным преподавателем, она работала в университете по гражданско-правовому договору и вела один курс для студентов магистратуры.

30 января Велликок арестовали на 14 суток, признав ее виновной в организации митинга из-за репоста обращения Навального с призывом выйти на акцию протеста.

В России прошли 23 и 31 января несанкционированные акции протеста в поддержку Навального, которого арестовали после возвращения в Россию из Германии. После акции 31 января в Москве 14 человек были госпитализированы.