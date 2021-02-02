В Португалии и Испании семьям по ошибке сообщали о смерти близких от COVID-19

В Португалии и Испании произошли два похожих случая: родственникам по ошибке сообщили, что их близкие умерли от коронавируса.

О первом случае написала португальская газета Jornal de Notícias. По ее данным, инцидент произошел в больнице Энтри-Дору-и-Вога, где 92-летний мужчина заразился COVID-19 во время госпитализации. Через 10 дней семье сообщили, что пациент скончался.

Родственники провели похороны, однако спустя 20 дней выяснилось, что умер другой пациент.

О втором случае сообщила испанская газета La Voz de Galicia. В муниципалитете Хове в одной палате медицинского учреждения лечились пациентки 85 и 90 лет. Когда одна из них скончалась, о смерти сообщили семье ее соседки. Через 10 дней «скончавшуюся» женщину выписали.

Осенью в Тульской области семья по ошибке похоронила чужую умершую бабушку. Это произошло после того как из дома престарелых госпитализировали двух женщин 74 и 83 лет. Врачи перепутали их документы. Когда одна из пациенток скончалась, тело выдали «родственникам» в закрытом гробу.