«Исторический» рост числа убийств зафиксировали в США в 2020 году

Число убийств в США за прошлый год резко выросло, сообщает New York Post со ссылкой на исследование Национальной комиссии США по COVID-19 и уголовному правосудию.

По данным экспертов, количество убийств в 2020 году выросло на 30% по сравнению с данными за 2019 год. В отчете комиссии подобный всплеск описан как «тревожный рост, не имеющий прецедентов в современной истории» США.

Кроме того, количество нападений с применением огнестрельного оружия также выросло на 8%, число нападений при отягчающих обстоятельствах – на 6%, указано в сообщении.

Ранее американское министерство внутренней безопасности предупредило о сохраняющейся угрозе применения насилия в стране.