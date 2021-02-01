Более 70% украинцев отмечают ухудшение уровня жизни

Более 70% опрошенных украинцев отмечают ухудшение уровня жизни с каждым следующим президентом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса центра «Социальный мониторинг».

Опрос показал, что 71,4% респондентов считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим главой государства. Об улучшении жизни заявляют 21,3% опрошенных.

Кроме того, 60,3% респондентов уверены, что следующий президент Украины будет представлять лишь интересы своей партии и избирателей на отдельных территориях, указано в сообщении.

31 января в ряде городов Украине прошли акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги.