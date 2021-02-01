Москвичей предупредили о похолодании в конце недели

В конце текущей недели в Москву придет похолодание, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, во второй половине недели ночные температуры будут приближаться к -15°C, а в ночь с пятницы на субботу похолодает до -17...-19°C. При этом днем в пятницу будет около -10°C, а в субботу – уже -15°C.

При этом первая половин недели в столице будет теплой, температура превысит норму примерно на 5°C, добавил Вильфанд.