В России могут разрешить использование водительских прав для идентификации

Законопроект, разрешающий использование водительского удостоверения для упрощенной идентификации личности, внесен в Государственную думу. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с законопроектом, номер водительского удостоверения можно будет использовать для упрощенной идентификации при операциях с денежными средствами.

Кроме того, проект предусматривает повышение суммы лимитов по отдельным операциям с денежными средствами, при которых не проводится идентификация клиента, указано в сообщении.

В июле прошлого года появилась информация, что в России граждане смогут воспользоваться водительскими правами для получения банковских услуг.