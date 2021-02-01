В России могут разрешить использование водительских прав для идентификации
Семён Сонный
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Законопроект, разрешающий использование водительского удостоверения для упрощенной идентификации личности, внесен в Государственную думу. Об этом сообщает ТАСС.
В соответствии с законопроектом, номер водительского удостоверения можно будет использовать для упрощенной идентификации при операциях с денежными средствами.
Кроме того, проект предусматривает повышение суммы лимитов по отдельным операциям с денежными средствами, при которых не проводится идентификация клиента, указано в сообщении.
В июле прошлого года появилась информация, что в России граждане смогут воспользоваться водительскими правами для получения банковских услуг.