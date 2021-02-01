Казахстанцев разделят на группы в зависимости от уровня эпидемической опасности

Власти Казахстана создали специальное приложение Ashyq («Ашык»), которое позволит его пользователям получить определенный цветовой статус в зависимости от уровня их эпидемической безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) республики.

В ведомстве отметили, что в перспективе граждане смогут посещать те или иные объекты торговли и услуг при помощи QR-кодов.

В МЦРИАП отметили, что приложение было разработано ими совместно с Минздравом для контроля и анализа данных по эпидемической ситуации в стране.

«Теперь для посещения данных мест (спа-центры, фитнес-центры, кинотеатры. — «Газета.Ru») необходимо отсканировать специальный QR-код и предъявить его на входе», — указано в сообщении.

Как рассказали в министерстве, при этом приложение покажет рейтинг риска, который разделяется «на красный, желтый, синий и зеленый статусы».