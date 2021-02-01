Следствие раскрыло способ получения депутатом Госдумы рекордной взятки

Московский городской суд начал рассмотрение дела депутата Государственной думы Вадима Белоусова, который обвиняется в получении рекордной взятки в 3 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

По данным обвинения, Белоусов получил взятку через жену и тещу. Так, теща депутата получала деньги из рук в руки в Челябинске, а его супруга в Москве ежемесячно забирала по 10 млн рублей из банковской ячейки, которая регулярно пополнялась дарителями.

Ранее депутат Госдумы Вадим Белоусов на заседании суда не признал вину в получении взятки в размере 3 млрд рублей.