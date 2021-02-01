Полиция не считает нападение в Брюсселе терактом
Полина Рутковская
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Полиция Брюсселя не считает нападение вооруженного ножом мужчины на пассажиров метро террористическим актом, сообщает телеканал RTBF.
«По мнению полиции, это не теракт, а нападение в контексте частного дела», — указано в сообщении.
1 февраля мужчина с ножом напал на людей на станции метро «Западный вокзал» в Брюсселе. Нападавший был нейтрализован сотрудниками полиции. По предварительной информации, среди пострадавших нет граждан России.
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