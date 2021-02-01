Посольство России выясняет ситуацию с нападением в Брюсселе
Полина Рутковская
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Посольство России в Бельгии выясняет ситуацию в связи с нападением вооруженного ножом мужчины на пассажиров метро в Брюсселе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российскую дипмиссию.
По предварительной информации, граждан России среди пострадавших нет.
1 февраля мужчина с ножом напал на людей на станции метро «Западный вокзал» в Брюсселе. Нападавший был нейтрализован сотрудниками полиции.
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