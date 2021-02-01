Мадуро заявил о 100%-й эффективности «Спутника V»
Антон Демидов
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Боливарианской республике показали ее 100%-ную эффективность. Его слова приводит РИА «Новости».
Глава государства рассказал, что в стране провели испытания этой вакцины.
«Она показала эффективность в 100%», — сказал Мадуро.
Ранее стало известно, что венесуэльские медики не выявили серьезных осложнений у добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях «Спутника V».
В январе Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».
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