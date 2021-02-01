ВОЗ: число новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю кряду

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд, передает ТАСС.

По его словам, «эта обнадеживающая новость» показывает, что коронавирус «можно контролировать даже при наличии его новых разновидностей, которые сейчас циркулируют».

Это свидетельствует о том, что, предотвратить распространение инфекции удастся, продолжая принимать противовирусные меры, указал глава ВОЗ.