Вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро Брюсселя

Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров метро в Брюсселе, есть пострадавшие, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на полицию.

По последним данным, нападение произошло около 15.00 по местному времени (17.00 мск) на станции метро «Западный вокзал». Полиция нейтрализовала нападавшего, указано в сообщении.

Число пострадавших и другие подробности инцидента на данный момент не приводятся.

Ранее в городе Тулон во Франции был задержан мужчина, который выбросил картонную коробку с отрезанной человеческой головой из окна жилого дома.