В Тулоне проходит силовая операция после обнаружения человеческой головы

Во французском Тулоне проходит полицейская операция, после того как в понедельник, 1 февраля, в центре города была найдена коробка с отрезанной человеческой головой. Об этом написала газета Ouest-France.

По данным издания, спецназ полиции, который прибыл на место событий, задержал 40-летнего подозреваемого.

Как заявили свидетели, мужчина выкинул коробку из окна, при этом его руки были в крови.