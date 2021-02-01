Минздрав Германии рассматривает идею создать «паспорт вакцинации» ЕС

Представитель Минздрава Германии Ханно Кау сообщил, что ведомство изучает предложение о создании «паспорта вакцинации» Евросоюза в связи с пандемией коронавируса. Его слова приводит РИА «Новости».

Он уведомил, что пока немецкая сторона не принимает участия в обсуждении данного вопроса.

«Европейский паспорт вакцинации в настоящее время нами не обсуждается», — сказал Кауц.

Он отметил, что Берлин изучает основные тезисы, а также проводит их оценку.

«Затем прокомментируем это», — добавил Кауц.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала маловероятным введение единого международного сертификата о вакцинации от COVID-19.