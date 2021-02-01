В ОП сочли издевкой блокировку российских каналов в Латвии

Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич заявил, что прекращение вещания некоторых российских каналов в Латвии является издевкой. Его слова приводит сайт ОП РФ.

Малькевич считает, что Прибалтика уже давно была выбрана «коллективным Западом» в качестве полигона «для отработки технологий подавления свободы слова» и «свободы СМИ». По его мнению, они «тренируются там » и смотрят, какой будет мировая реакция.

«Выясняется, что можно безнаказанно преследовать журналистов, заводить уголовные дела, как в случае с Эстонией, просто закрывать целое большое СМИ. Можно творить все что угодно — и ничего не будет», — сказал представитель ОП.

Он также убежден, что России необходимо ответить на эту блокировку жестче, «шире использовать санкционные инструменты». Каналы, которые предлагаются зрителям в Латвии взамен, — «еще большая издевка», которая демонстрирует «бессмысленность наличия в ОБСЕ специального представителя по свободе СМИ», заключил Малькевич.

1 февраля стало известно, что Латвия прекращает транслировать Первый канал, НТВ и Рен ТВ.