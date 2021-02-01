Минздрав назвал условия помещения людей в вытрезвитель

Помещать россиян, находящихся в состоянии сильного опьянения, в вытрезвители будут только в том случае, если они находятся в беспомощном состоянии, а их жизни угрожает опасность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

«Речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан», – подчеркнули в Минздраве.

В министерстве также пояснили, что в вытрезвители будут направлены только те граждане, которые не нуждаются в оказании медицинской помощи.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей.