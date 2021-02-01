Голикова назвала число ВИЧ-инфицированных россиян

На 31 декабря 2020 года число ВИЧ-инфицированных человек в России составило свыше 1,1 млн человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Как рассказала она, ссылаясь на сведения Роспотребнадзора, ВИЧ является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, а случаи инфицирования зарегистрированы во всех российских регионах.

По словам Голиковой, в прошлом году на 100 тысяч населения страны показатель новых случаев заболевания ВИЧ достигал 40,77. При этом в сравнении с 2019 годом в 2020-м число умерших с ВИЧ-инфекцией уменьшилось на 4,3%. Ведущей причиной смерти у людей с этой болезнью остается туберкулез. Средний возраст умерших — 39 лет, указала вице-премьер.

Голикова также сообщила, что доля впервые выявленных пациентов с ВИЧ старше 30 лет в минувшем году составила 85,3%. Она отметила, что инфицирование доминирует среди мужчин. Наибольшее число больных ВИЧ зафиксировано среди россиян в возрасте от 30 до 44 лет.

Она уточнила, что это пока предварительные данные, официальные данные появятся позже.

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