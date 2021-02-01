ФСБ обнародовала видео встречи соратника Навального и сотрудника британского посольства

RT опубликовал в понедельник видеоролик, на котором зафиксирована встреча Владимира Ашуркова, соратника Алексея Навального, и сотрудника посольства Великобритании.

Телеканал также отмечает, что ФСБ считает этого британского сотрудника агентом MI6.

Более того, в российской спецслужбе заявляют, что резидентура MI6 продолжает целенаправленно сотрудничать с российской оппозицией.

И якобы выражается это оказанием поддержки различных НКО, а также обеспечением их грантами.