На Северном Кавказе в 2020 году уничтожено 20 террористов

На Северном Кавказе в 2020 году уничтожено 20 участников террористических ячеек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Росгвардию.

«В 2020 году было нейтрализовано более 20 участников террористических ячеек, задержаны более 70 пособников бандитов, а также более 480 граждан, находящихся в розыске», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что сотрудники Росгвардии также уничтожили больше 100 объектов инфраструктуры бандподполья.

Ранее ФСБ ликвидировала под Калугой ячейку террористов.