Капитан ФСБ найден мертвым в подмосковном коттедже

Капитана Федеральной службы безопасности обнаружили мертвым в частном доме в деревне Оболдино в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органов.

Отмечается, что на теле мужчины было зафиксировано огнестрельное ранение.

Согласно информации источника, в ночь на 30 января 36-летний капитан ФСБ и его приятель устроили стрельбу из травматического пистолета, оба при этом находились в состоянии алкогольного опьянения.

«В один момент, отвернувшись, он услышал очередной выстрел, а когда повернулся, увидел своего приятеля лежащим», — рассказал информатор.

На месте происшествия правоохранители обнаружили два пистолета и служебное удостоверение погибшего. По факту произошедшего проводится проверка, назначены несколько экспертиз.

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