Суд приговорил экс-главу УФНС по Архангельской области к 8 годам колонии

Октябрьский районный суд приговорил бывшего главу управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергея Родионова к восьми годам колонии по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Архангельского областного суда.

Отмечается, что Родионов проведет эти годы в колонии строгого режима. Он также должен заплатить штраф в размере 28 млн рублей.

Бывший чиновник полностью признал свою вину.

Сергея Родионова задержали 28 ноября 2019 года при получении взятки. Согласно информации следствия, с апреля по ноябрь 2019 года в Архангельске и Санкт-Петербурге он вымогал и получил взятку в размере 8,5 млн рублей в обмен на обещание предпринимателю снизить размер недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки в отношении компании, которая занималась заготовкой и переработкой металлического лома. В апреле 2020 года следователи выяснили, что экс-чиновник получил от главы другой коммерческой организации через посредника более 1 млн рублей.