В посольстве РФ в Мьянме призвали граждан остерегаться мест скопления людей

Посольство России в Мьянме призвало российских граждан остерегаться мест массового скопления людей и по возможности не покидать свои дома на фоне объявленного в стране чрезвычайного положения. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

Россиянам также порекомендовали запастись продуктами питания, предметами первой необходимости и лекарствами.

«Просим воздержаться производить фото- и видеосъемку военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также больших скоплений людей», — говорится в сообщении посольства.

В диппредставительстве также напомнили, что использование дронов на территории Мьянмы запрещено.

В понедельник, 1 февраля, военные Мьянмы планируют провести выборы и сформировать правительство.

Ранее представители высших органов власти были задержаны неизвестными на фоне продолжающейся эскалации напряженности в стране. После этого военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение сроком на год и назначили врио президента.