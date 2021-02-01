Латвия прекращает транслировать Первый канал, НТВ и Рен ТВ

Крупнейший кабельный оператор Латвии Tet с 1 февраля прекращает транслировать российские телеканалы: Первый канал, НТВ Мир, Рен ТВ Балтия, Кинокомедия и Киномикс. Об этом говорится в заявлении компании.

«Из-за неуверенности в праве на представление телеканалов и опасений по поводу несоблюдения режима санкций Tet прекращает ретрансляцию каналов ПБК, НТВ Мир, Рен ТВ Балтия, Кинокомедия и Киномикс, заменяя их другими эквивалентными телеканалами», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что компания направляла запросы распространителю каналов в Латвии ООО «TEM LV», но не получила юридически значимой информации, поэтому не может оценить риски дальнейшей трансляции каналов.

Каналы будут заменены на другие: LTV7, 1+2, 3+, Мир, TVCi, Дождь, UATV, Здоровое ТВ, Eureka HD, Пятница, Current Time, TV21.

Ранее сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия обвинили в нарушении санкций Евросоюза.