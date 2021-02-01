В Москве 1 февраля ожидается до -4°С

В Москве в понедельник, 1 февраля, ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха достигнет отметки в -4°С — -2°С . Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

При этом вечером столбики термометров опустятся до -11°С — -9°С. Ожидается западный ветер со скоростью 3 — 8 м/с.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Синоптики предупредили водителей и пешеходов об образовании гололедицы.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.