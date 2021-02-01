Чижов: РФ готова поделиться технологией производства своих вакцин от COVID с ЕС

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил о готовности России поделиться с европейскими странами технологией производства собственной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что российская сторона «никому не навязывает» свои разработки, поскольку перед страной не стоит задачи «динамичного продвижения» вакцины на внешние рынки.

По его словам, Россия прежде всего планирует вакцинировать свое население.

«Естественно, в России, так же, как и в других странах, фармацевтические заводы не резиновые, и произвести вакцину на весь мир не может ни одна страна. Поэтому мы предлагаем заинтересованным государствам пробную партию», — добавил Чижов.

Поспред также уточнил, что иностранные государства могут предварительно провести тестирования препарата «вдоль и поперек», а после вынести решение по производству вакцины на своих территориях.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 103,4 млн заболевших, свыше 75 млн человек выздоровели, а более 2,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».