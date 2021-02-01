НИИ: в России не циркулируют зарубежные штаммы COVID-19

В Научно-исследовательском институте гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава заявили, что в России не циркулируют новые штаммы коронавируса, которые ранее были выявлены в Британии, ЮАР, Бразилии и США. Об этом сообщается на сайте НИИ.

Там уточнили, что исследование было проведено российским консорциумом по секвенированию генома коронавирусов. В ходе него ученые изучили свыше 1,5 тыс. геномов.

В публикации подчеркнули, что при этом мониторинг эпидемиологической ситуации в стране продолжается на постоянной основе.

«В настоящее время на территории Российской Федерации доминирует генетический клайд GR (89% всех циркулирующих вирусов). Данная линия возникла в конце февраля 2020 года», — отмечает НИИ.

Кроме того, там добавили, что такой клайд встречается во всем мире и составляет свыше 55% генетического разнообразия в России.

При этом в НИИ пояснили, что данная статистика говорит о низкой скорости изменчивости возбудителя COVID-19.

Ранее минздрав Японии сообщил о выявлении нового очага заражения «британским» штаммом коронавируса в стране.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 103,4 млн заболевших, свыше 75 млн человек выздоровели, а более 2,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».