Вакцинация «Спутником V» началась в Казахстане

В Казахстане началась компания по вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

В рамках первого этапа будут привиты военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, медработники, а также специалисты, которые находятся в группе риска заражения COVID-19.

Партия доз препарата была доставлена из России накануне.

Кроме того, планируется начало производство «Спутника V» на Карагандинском фармацевтическом комплексе с 15 февраля. Ожидается, что до 2 миллионов доз препарата будет произведено в период с февраля по июнь 2021 года.

Днем ранее президент Чехии Милош Земан не исключил, что российский «Спутник V» будет применен для вакцинации населения страны.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 103,4 млн заболевших, свыше 75 млн человек выздоровели, а более 2,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».