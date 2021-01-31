Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова следит за делом об истязании детей отцом в Омске. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«В социальных сетях встретила жуткое видео, где мужчина кидает на пол детей. Мы сразу же связались с коллегой в регионе. Следователи подключились мгновенно <...> С регионом на связи», – написала омбудсмен.

Она добавила, что дети находятся вне опасности.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина поочередно кидает двоих детей на пол. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали.