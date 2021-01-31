Президент Чехии: вакцина «Спутник V» может быть задействована в стране

Президент Чехии Милош Земан заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть задействована в стране. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Частота один».

«Не имею ничего против того, если специалисты решат, чтобы этот препарат был бы задействован и у нас (в Чехии)», — говорится в сообщении.

Президент добавил, что чешские эпидемиологи уже рекомендовали «Спутник V» к применению в Чехии.

Он добавил, что если потребуется, готов обратиться к России «с просьбой о помощи» в борьбе с коронавирусом.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.