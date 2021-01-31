Росгвардейцу в ходе акции протеста в Москве распылили в лицо газ из балончика

На площади трех вокзалов в центре Москвы в ходе несанкционированной акции пострадал сотрудник Росгвардии, ему в лицо распылили газ из баллончика. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«На незаконной акции на площади трех вокзалов пострадал сотрудник Росгвардии, которому митингующие распылили в лицо газ из баллончика. Сотруднику оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе несанкционированной акции в Санкт-Петербурге пострадал боец ОМОНа. Мужчина в форме ОМОНа хромал и не мог идти самостоятельно, коллеги помогли ему зайти за ограждение. Другие детали произошедшего на данный момент неизвестны.