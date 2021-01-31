За нападения на полицейских в Москве 15 человек могут привлечь к ответственности

close
Павел Бедняков/РИА «Новости»

К уголовной ответственности по делу о нападении на полицейских в Москве могут привлечь около 15 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

Новость дополняется.