Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал кето-диету. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По эффекту эта диета не больно-то выше остальных, ну примерно одинаково. Да, снижается вес, но давайте посчитаем убытки. Наличие кетоновых тел может привести к нежелательным последствиям», — сказал он.

По словам врача, при кето-диете питаются одним жиром, исключая углеводы и сохраняя немного белка.

С такой диетой человек может столкнуться с симптомами, схожими с симптомами простуды. Это ломота во всем теле, озноб, усталость, мышечная слабость, чувство тревоги, бессонница, добавил Мясников.

Кроме того, возможно нарушение сердечного ритма, неправильная работа кишечника и неврологические проблемы.