В Москве снимают ограничения на работу наземного транспорта

Ограничения на работу наземного общественного транспорта снимаются в Москве, сообщает столичный департамент транспорта со ссылкой на Мосгортранс.

«Мосгортранс: ограничения на движение маршрутов наземного транспорта снимаются. В течение 30 минут автобусы и электробусы будут работать в штатном режиме», – указано в сообщении.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что в Москве восстановлена штатная работа всех станций метрополитена.