Москалькова заявила об агрессии на акциях протеста

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об актах агрессии и провокациях на несогласованных акциях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как уполномоченный по правам человека я обязана отстаивать права не только участников несанкционированных акций, но и сотрудников Росгвардии, МВД, находящихся при исполнении своих обязанностей», — сказала Москалькова.

Москалькова отметила акты агрессии, неадекватных действий и прямые провокации, которые, по ее мнению, неизбежно приведут к столкновениям, конфликтам и хаосу.

Ранее несанкционированная акция в Москве завершилась.