В Москве закончилась незаконная акция

Несанкционированная акция в Москве завершилась, сообщает ТАСС.

По данным корреспондента агентства, скоплений людей не наблюдается в районе станций метро «Красносельская» и «Бауманская», которые стали последними точками незаконной акции. Участники мероприятия были вытеснены с улиц полицейскими.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов снимают оцепление на Комсомольской площади, на других центральных улицах также сохраняется спокойная обстановка, указано в сообщении. Усиленные наряды полиции продолжают дежурство возле станций метро.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что в Москве восстановлена штатная работа всех станций метрополитена.