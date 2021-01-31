Участники незаконной акции в Москве взорвали несколько петард в районе Комсомольской площади, сообщает ТАСС.

По данным корреспондента агентства, петарды были подорваны в толпе на Краснопрудной улице. По предварительной информации, никто не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов пытаются оттеснить участников акций, против оказывающих сопротивление применяют специальные средства, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов освободили от участников незаконных акций центральные улицы Москвы и район возле следственного изолятора «Матросская тишина».