Центр Москвы и район «Матросской тишины» освободили от участников незаконных акций

Сотрудники правоохранительных органов освободили от участников несанкционированных акций центральные улицы Москвы и район возле следственного изолятора «Матросская тишина», сообщает ТАСС.

По данным корреспондента агентства, на данный момент в местах, где были запланированы акции, не наблюдается скопления людей. Остававшиеся возле СИЗО митингующие были блокированы полицией.

Как сообщили в столичном управлении МВД, в незаконных акциях принимают участие около двух тысяч человек, включая журналистов.