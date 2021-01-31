МВД: около 2 тысяч человек вышли на несанкционированную акцию в Москве

Около 2 тысяч человек, включая журналистов, принимают участие в незаконной акции в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД России.

Отмечается, что данные приведены на 14.30 мск.

«Около 600 участников предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц города», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сообщила, что около 120 человек задержаны на несогласованных акциях в городе.