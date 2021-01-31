Политолог прокомментировала малочисленные несанкционированные акции протеста в России

Несанкционированные протестные акции, прошедшие в Сибири и на Дальнем Востока, оказались провальными, считает глава лаборатории новых технологий ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицына.

«В сравнении с прошлыми выходными сегодняшние акции оппозиции мне кажутся более провальными. Это можно точно констатировать по численным показателям Дальнего Востока и Сибири. Мы видим, что в некоторых городах вообще не было людей, в других было минимальное количество. Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Чита — людей было гораздо меньше, нежели 23 января. Если бы у Навального было реально много сторонников, они бы вышли на улицы и поддержали его», — сообщила она «Газете.Ru».

Эксперт также указала на морально-этическую проблему, вскрывшуюся за последнюю неделю. «Она связана с вовлечением в незаконные акции детей через соцсети. На бытовом уровне очень много родителей это почувствовали, поэтому отвернулись от Навального», — пояснила Кислицына.

По ее словам, в будущем оппозиция может выдвинуть на первый план Юлию Навальную. «Очень все напоминает белорусский сценарий, некоторые западные образцы уже отрабатываются. Работает тренд на феминизм, движение #MeToo, усиливаются медиаобразы женщин. Юлия, безусловно, понимала, что будет с ее мужем, нарушившим правила условного содержания, когда он возвращался в Россию. Но они добровольно на это пошли — поэтому чем жестче будет срок для Навального, тем более героически будет выглядеть Юлия Навальная», — заключила политолог.